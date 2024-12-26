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Spor

Real Madrid'in transfer planı belli oldu! Öncelik sağ bek ve orta saha

La Liga'da devre arasına lider Atletico Madrid'in bir puan arkasında giren Real Madrid'in transfer planı belli oldu. Kulüp yönetimi sakatlıkların fazla olmasına ara transferde takıma takviye yapmamayı düşünüyor. Ancak yaz transfer dönemi için öncelikler netleşti.

26 Aralık 2024 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Real Madrid'in transfer planı belli oldu! Öncelik sağ bek ve orta saha
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LaLiga'da devre arasına lider Atletico Madrid'in bir puan arkasında giren Real Madrid ara transferde kadrosuna takviye yapmayabilir.

Takımdaki sakatlık sayısının yüksek olmasına rağmen Real Madrid yönetiminin ocak ayında Transfer yapmama fikrine daha yakın olduğu belirtildi. Öte yandan Carlo Ancelotti'nin ekibinin gelecek sezon için öncelik verdiği bölgeler ise sağ bek ve orta saha.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde genç futbolcu Raul Asencio ve Aurelian Tchoumeni'nin gösterdikleri performanslarının ardından stoper transferinin devre arası için geri plana alındığı belirtildi.

Sağ bek transferi için Trent Alexander-Arnold'ın ilk sırada yer aldığı ve yıldız futbolcunun Liverpool'dan gelen kontrat yenileme tekliflerinin reddettiği ifade edildi.

Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz sağ bek, Real Madrid'le anlaşması halinde yazın takıma katılacak.

ORTA SAHAYA İKİ ADAY

Öte yandan Real Madrid, gelecek yaz orta sahasını da güçlendirmek istiyor.

Toni Kroos'a benzer profilde bir oyuncunun transfer edilmek istendiğine dikkat çekilirken listede iki aday bulunuyor.

Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ve PSG'den Vitinha'nın adaylar arasında yer aldığı ancak bu bölge için kesinleşen bir şeyin olmadığı belirtildi.

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