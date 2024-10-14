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Spor

Real Madrid'in yeni hedefi belli oldu!

Real Madrid, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'in yıldızı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

14 Ekim 2024 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
Real Madrid'in yeni hedefi belli oldu!
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Dani Carvajal'in uzun süreli sakatlığının ardından o bölgeye takviye planlayan Real Madrid, çalışmalara başladı.

Sky DE'nin haberine göre; İspanyol devi, Bayer Leverkusen'in yıldızı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

YAZIN HAMLE YAPILACAK

Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak istemeyen Hollandalı oyuncuyu Real, yazın kadrosuna katmaya çalışacak.

SERBEST KALMA MADDESİ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frimpong'un kontratında 40 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu sezon Leverkusen'de 10 maça çıkan 23 yaşındaki bek, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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