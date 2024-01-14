Real Madrid bu sezon çektiği forvet sıkıntısının ardından arayışlara başladı. Eflatun beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı Joselu'dan memnun kalmadı ve alternatif isimlere yöneldi. İspanyol ekibi kadrosuna yıldız bir golcü katmayı hedefliyor.

ERLING HAALAND İKNA OLDU, ARDA GÜLER'İN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Real Madrid, uzun zamandır hedefinde olduğu Erling Haaland için resmi girişimlere başladı. Gazeteci Manu Carreno El Larguero katıldığı radyo programında, Jude Bellingham'ı eski takım arkadaşı Erling Haaland'ı Real Madrid'e transfer olması için ikna ettiğini söyledi. Öte yandan, Norveçli yıldızın Manchester City'de mutsuz olduğunu aktardı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Real Madrid'in yıldız forveti kadrosuna katmak için, sözleşmesindeki 200 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği iddia ediliyor. Transferin yaz sezonunda biteceği belirtiliyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Yıldız forvet bu sezon İngiliz ekibiyle 22 maçta 19 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi