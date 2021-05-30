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Spor

Real Madrid'in yıldızı Marcelo Fenerbahçe yolunda! Resmi teklif sunuldu

Real Madrid'in dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Marcelo Fenerbahçe yolunda. Eflatun beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Brezilyalı yıldız için sarı lacivertli ekip devreye girdi. İspanyolların iddiasına göre Marcelo'ya en yüksek maaş teklifi Fenerbahçe'den geldi.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:22 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:29
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14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

14 YILINI MADRİD'DE GEÇİRDİ

Real Madrid'le 14 yıl boyunca başarıdan başarıya koşan Marcelo, Roberto Carlos'un yerine Fluminense'den transfer edilmiş ve efsane Brezilyalı yıldızın yerini fazlasıyla doldurmuştu. Adını Real Madrid'in efsane isimleri arasında yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupas'nı müzesine götürdü. Marcelo ayrıca 4 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Kadrosunda Ferland Mendy gibi bir yıldızı barındıran Real Madrid, dün Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba'yı da renklerine bağladığını duyurmuştu. Alaba ve Mendy'nin arkasında 3. alternatif olarak kalan Marcelo'nun ayrılığı artık an meselesi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.

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