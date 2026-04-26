Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da hız kazandı.

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili ses getirecek bir iddia gündeme geldi.

HEDEFTEKİ İSİM ALABA

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray, Real Madrid forması giyen Avusturyalı stoper David Alaba ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol deviyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli savunma oyuncusunu takıma kazandırmak istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maçta görev yaptı. 33 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda toplam 415 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi.

Tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray cephesinde bu ismin yaz transfer döneminde somut bir hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.