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Spor

Real Madrid'in yıldızına sürpriz talip!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Rodrygo'ya, İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Real Madrid'in yıldızına sürpriz talip!
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Real Madrid'de forma giyen Rodrygo'ya sürpriz bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle United, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'yu kadrosuna katmak istiyor.

RODRYGO'YA DEV TEKLİF

Suudi Arabistan sermayesiyle transferde büyük adımlar atmak isteyen Newcastle United'ın yıldız isim için 100 milyon euro bonservis ve oyuncuya da yıllık 20 milyon euro maaş teklif edecekleri belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı oyuncunun Premier Lig'de en çok kazanan oyuncu olacağı ifade edildi.

İKİNCİ PLANDA KALABİLİR

Ayrıca haberde, Real Madrid'in Mbappe'yi satın almasından sonra Rodrygo'nun ikinci planda kalabileceği ve bu durum nedeniyle takımdan ayrılabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Real Madrid formasını 52 maçta giyen Rodrygo, 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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