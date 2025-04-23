Real Madridli yıldızın başı dertte! 2 yıl men cezası alabilir

Tuttosport'un haberine göre Brezilyalı şirket Tiberis Holding do Brasil, FIFA'ya sunduğu başvuruda Vinicius Junior'un çıkar çatışması nedeniyle etik kuralları ihlal ettiğini öne sürdü.

Şikayetin merkezinde, oyuncunun babası ve menajeri Tassilo Soares'in yönettiği ALL Agenciamento Esportivo şirketi bulunuyor. Bu şirketin, Vinicius hâlâ aktif futbolcuyken profesyonel kulüpler üzerinde kontrol kurmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bu durum hem FIFA hem de İspanyol Futbol Federasyonu kurallarına aykırı.

Skandal, 2023'te İtalyan girişimci Willy Francheze'ye ait Tiberis'in, Brezilya Serie B ekibi Athletic Club de San Juan del Rey'in %16,5 hissesini almasıyla başladı. Tiberis, kulübün kontrolünü ele geçirme çabasındayken vinicius'a ait şirket devreye girdi ve operasyonel kontrolü üstlendi. Ayrıca, Rafael Conceiçao'nun Brezilya'dan Portekiz'in Alverca takımına transferi de şüpheli işlemler arasında gösteriliyor.

FIFA, bu iddiaları geçerli bulursa Vinicius Junior'a iki yıl futboldan men, para cezası ve kulüple ilişkili hisselerini satma cezası verebilir.