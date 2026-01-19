İSTANBUL 5°C / 3°C
19 Ocak 2026 Pazartesi
Real Sociedad, Barcelona'yı devirdi

Real Sociedad, Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek Katalan ekibinin ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 01:37
İspanya La Liga 20. hafta maçında Barcelona deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Anoeta Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Barcelona ligde 9 maç sonra kaybetti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ve 71. dakikada Gonçalo Guedes kaydetti. Barcelona'nın tek golü 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 24 puan olurken, Barcelona, Real Madrid ile puan farkı 4'e çıkarma fırsatını geri tepti ve 49 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Barcelona, Oviedo'yu ağırlayacak. Real Sociedad ise Celta'yı konuk edecek.

