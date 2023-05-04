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Spor

Real Sociedad, David Silva ile yola devam ediyor

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
Real Sociedad, David Silva ile yola devam ediyor
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Sociedad, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, David Silva'nın sözleşmesinin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını bildirdi.

"Gösteri devam etsin" başlığıyla anlaşmayı duyuran Bask takımı, bu sezon tüm kupalarda 26'sı lig olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek 2 gol atan ve 5 asist yapan İspanyol futbolcunun "en parlak dönemlerinden birini geçirdiğini" vurguladı.

David Silva da yaptığı açıklamada, "İyi durumdayım ve oynama arzum devam ediyor. Ailem de burada mutlu ve benim için bu da önemli. Sokakta, genç, yaşlı her yaştan insanın heyecanını görüyorsunuz. Nesilden nesle geçen bir şey ve bu çok güzel." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını da tecrübeli futbolcunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma olasılığı yüksek olan Real Sociedad'ta oynamaya devam etmesinin önemli olduğunu yazdı.

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