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Spor

Real Sociedad evinde Celta Vigo'ya takıldı

Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Celta Vigo ile 90+3'te yediği golle 1-1 berabere kaldı.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Real Sociedad evinde Celta Vigo'ya takıldı
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La Liga'nın 22. haftasında Real Sociedad, Celta Vigo'yu konuk etti. Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Sociedad'ın golünü 5. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. 75. dakikada Renato Topia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Celta Vigo'nun golü ise 90+3. dakikada Real Sociedad'lı Robin Le Normand'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 43'e yükseltti. Celta Vigo ise 24 puana ulaştı.

Gelecek hafta İspanya La Liga Real Sociedad, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Valladolid'i konuk edecek.

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