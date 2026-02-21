İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

Real Sociedad galibiyeti uzatmada kaçırdı

La Liga'nın 25. haftasında oynanan Real Sociedad ile Real Oviedo arasındaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 18:33
Real Sociedad galibiyeti uzatmada kaçırdı
İspanya La Liga 25. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

Real Oviedo, Real Sociedad deplasmanında 50 ve 52. dakikalarda Federico Vinas'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Real Sociedad, bu dakikadan sonra 64. dakikada Orri Oskarsson, 87. dakikada Duje Caleta-Car ve Orri Oskarsson'un 90. dakikadaki golleriyle Real Oviedo karşısında 3-2 öne geçti.

Real Oviedo, 90+3. dakikada Eric Bailly'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad 32, Real Oviedo 17 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Real Sociedad, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

