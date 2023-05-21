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Spor

Real Sociedad, şampiyon Barcelona'yı yıktı!

La Liga'nın 35. haftasında Real Sociedad deplasmanda konuk olduğu şampiyon Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa Kupaları'na katılma şansını arttırdı.

21 Mayıs 2023 Pazar 00:32 - Güncelleme:
Real Sociedad, şampiyon Barcelona'yı yıktı!
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İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Barcelona, ligde Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele eden Real Sociedad'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Merino ve 72. dakikada Alexander Sörloth attı. Barcelona'nın tek golü 90. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona 85 puanda kaldı. Real Sociedad, 65 puana yükseldi ve 4. sıra iddiasını sürdürdü.

Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Valladolid deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Almeria'yı ağırlayacak.

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