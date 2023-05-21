Real Sociedad, şampiyon Barcelona'yı yıktı!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Barcelona, ligde Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele eden Real Sociedad'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Merino ve 72. dakikada Alexander Sörloth attı. Barcelona'nın tek golü 90. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona 85 puanda kaldı. Real Sociedad, 65 puana yükseldi ve 4. sıra iddiasını sürdürdü.

Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Valladolid deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Almeria'yı ağırlayacak.