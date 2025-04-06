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Spor

Real Sociedad'dan deplasmanda 3 gollü galibiyet

La Liga'nın 30. hafta maçında Real Sociedad deplasmanda Las Palmas ile yaptığı maçı 3-1'lik skorla kazandı.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 17:10 - Güncelleme:
Real Sociedad'dan deplasmanda 3 gollü galibiyet
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İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı.

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikel Oyarzabal, 56. dakikada Sergio Gomez ve 68. dakikada Jon Aramburukaydetti. Las Palmas'ın tek golü ise 60. dakikada Oli McBurnie'den geldi.

Bu sonuçla birlikte deplasmanda 6 maç sonra kazanan Real Sociedad, 41 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

Son 12 maçında galibiyet yüzü görmeyen, 8 yenilgi ve 4 beraberlik alan Las Palmas ise 26 puanla 19. sırada kobumlandı.

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