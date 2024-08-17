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Spor

Real Sociedad'dan Zubimendi itirafı

Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, Martin Zubimendi'nin Liverpool'dan gelen yüksek teklifi kabul etmediğini söyledi.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Real Sociedad'dan Zubimendi itirafı
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Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, Liverpool'a transferi gündeme gelen Martin Zubimendi ile ilgili konuştu.

Alguacil, "Zubimendi ile gurur duymalıyız. Liverpool'un büyük teklifini kabul etmedi. Benim için en büyük kulüp, Real Sociedad. Zubimendi'nin de aynı şekilde düşündüğüne inanıyorum ve bu nedenle Liverpool'un teklifini reddetti." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun Real Sociedad ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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