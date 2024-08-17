Real Sociedad'dan Zubimendi itirafı

Real Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, Liverpool'a transferi gündeme gelen Martin Zubimendi ile ilgili konuştu.

Alguacil, "Zubimendi ile gurur duymalıyız. Liverpool'un büyük teklifini kabul etmedi. Benim için en büyük kulüp, Real Sociedad. Zubimendi'nin de aynı şekilde düşündüğüne inanıyorum ve bu nedenle Liverpool'un teklifini reddetti." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun Real Sociedad ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.