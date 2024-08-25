Real Sociedad'tan Mats Hummels hamlesi

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona erdikten sonra adı birçok takımla anılan Mats Hummels, henüz bir kulüple anlaşmadı.

Deneyimli stoperle ilgilenen son takım İspanya LaLiga ekibi Real Sociedad.

Athletic'te yer alan haberde Hummels ve Real Sociedad'ın transfer için görüştüğü, deneyimli stoperin kararının beklendiği belirtildi.

Hummels'in transferde vereceği kararın finansal konularla ilgili olmadığı, 35 yaşındaki futbolcunun ailesini düşündüğü aktarıldı.

MATS HUMMELS'İN KARİYERİ

Bayern Münih'in altyapısında başladığı futbol kariyerinde Mats Hummels, 2007'de A takıma yükseldi.

Hummels, ertesi sezon kiralık olarak gittiği Borussia Dortmund'a 2009'da bonservisiyle transfer oldu. Alman stoper, 2016'da Bayern Münih'e geri döndü.

Deneyimli oyuncu, 3 yıl forma giydiği Bayern Münih'ten 2019'da ayrılırken yeniden Borussia Dortmund'la anlaştı.

Mats Hummels, kariyeri boyunca 701 maça çıkarken 59 gol ve 32 asist kaydetti.

SOCIEDAD'DA STOPER AYRILIĞI

LaLiga ekibi Real Sociedad, yaz transfer döneminde stoperi Robin Le Normand'ı Atletico Madrid'e gönderdi.

Atletico Madrid, bu transfer için 34.5 milyon euro ödedi.