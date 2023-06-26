Real Valladolid, Cyle Larin'in bonservisini aldı

Bu sezon İspanya La Liga'da küme düşen takımlarından biri olan Real Valladolid, kiralık futbolcusu Cyle Larin'in bonservisinin alındığını duyurdu.

Ronaldo Nazario'nun başkanı olduğu İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün bonservisinin Club Brugge'den alındığını ve 2 yıllık mukavele imzalandığını belirtti.

28 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Valladolid ile 19 maça çıkıp 8 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Süper Lig'de 3 sezon Beşiktaş forması giyen Larin, geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi sona ermiş ve Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.Bu sezon İspanya La Liga'da küme düşen takımlarından biri olan Real Valladolid, kiralık futbolcusu Cyle Larin'in bonservisinin alındığını duyurdu.

Ronaldo Nazario'nun başkanı olduğu İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün bonservisinin Club Brugge'den alındığını ve 2 yıllık mukavele imzalandığını belirtti.

28 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Valladolid ile 19 maça çıkıp 8 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Süper Lig'de 3 sezon Beşiktaş forması giyen Larin, geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi sona ermiş ve Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.