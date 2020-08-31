Real Zaragoza, Kagawa'yı yetersiz buldu

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:35 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:35

Beşiktaş'ta da futbol oynayan Shinji Kagawa'nın kulübü Real Zaragoza ile sözleşmesini feshetme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

AS'ın haberine göre Real Zaragoza'nın Japon oyuncu Kagawa'nın performansını yetersiz bulunması nedeniyle fesih görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtiliyor. Sözleşmesi 2021'e kadar sürmesine rağmen İspanyol ekibinin maaşı karşılamakta zorlanması nedeniyle karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Yakın zamanda Kagawa'ya Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen tekliflerin yanı sıra Türkiye'den de tekliflerin olduğu belirtilmişti.

Zaragoza ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Kagawa, geçen sezon 36 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.