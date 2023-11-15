Real'in yıldızından Mbappe açıklaması!

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Kylian Mbappe'yi Madrid devinde görmek istediğini söyledi.

Rodrygo, "Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de görmek ister misin?" sorusuna "Elbette isterim! O dünyanın en iyi oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Brezilyalı, "Hocama birçok kez 9 numara olarak oynamayı sevmediğimi, hatta bundan nefret ettiğimi söyledim. Ne olursa olsun takımıma yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım." açıklamasını yaptı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 17 maçın 14'üne ilk 11 olarak çıkan Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.