Recep Durul: Performansı en yüksek ilk 3 takım arasındayız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, düzenlendiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Durul, ulusal lisans, bahis skandalı, kulübün mali tablosu ve saha içi performansıyla ilgili konuştu. Kocaelispor olarak hakem hatalarından çok fazla etkilendiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Durul, "5 maçta gerçekten puanlarımız gitti. Bunu hepimiz gördük. 5 maçta 15 puan daha üstüne koyduğumuzda bugün 30 puanımız vardı. Belki de ilk 3'teydik. Belki de liderdik. Bunu artık herkes gördü ve kabul etti. Dolayısıyla futbol camiası, tecrübeli futbol yazarları ve aklıselim futbol insanları Kocaelispor'un grafiğini, başarısını, sahadaki mücadelesini görüyor. Geçmişte olanlar bizi ve birçok vicdanı yaraladı. Bugün 13. haftada her şeye rağmen daha da güçlenerek 15 puana ulaştık. Ligin ilk çeyreğinde 2 puanı olan takım, ligin ikinci çeyreğinde başlangıcından itibaren 13 puan topladı. Panik yapmaya gerek olmadığını söylemiştim. Ligin daha dörtte biri bitmedi. Sonuç olarak uzun bir yolculuk. Önümüzde 21 hafta daha var" değerlendirmesinde bulundu.

"PERFORMANSI EN YÜKSEK İLK 3 TAKIM ARASINDAYIZ"

Kocaelispor'un 300-350 milyon euroluk takımlarla başa baş mücadele ettiğini ve istatistiklerde en iyi 3 takımdan biri olduklarını kaydeden Başkan Durul, "Avrupa'ya giden takımların 13-14 maç kaybettiğini söylemiştim. Bugün haksız ya da normal bir şekilde 6 maçımızı kaybettik. Kayıplar olacaktır ama Kocaelispor bugün Türkiye Ligi'nde 300-350 milyon euro bütçesi olan takımlara karşı başa baş mücadele ediyor ve hedefine doğru ilerliyor. Bu yüzden bugün Türkiye'de performansı en yüksek ilk 3 takım arasındayız. Sahadaki performans ve verilere baktığımız zaman; koşu, pas trafiği gibi istatistiklerin hepsinde Kocaelispor ilk 3'te. 7. haftadan sonra gerçekten vücut bulduk. Artık bütün takımların korkulu rüyasıyız. Son 2 maçımızda da çok başarılı performans ortaya koyduk ve 4 puan aldık. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve taraftarımıza özellikle güveniyoruz, inanıyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA'YA GİDECEĞİZ DEDİK, İNŞALLAH GİDECEĞİZ"

Ligin ilk devresini ilk 8'de bitirmeyi hedeflediklerini ve sezon sonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde edeceklerini vurgulayan Recep Durul, "Geçen yıl, 'O kupa buraya gelecek, şampiyon olacağız' dedik ve olduk. Bu yıl da Avrupa'yı hedef koyduk. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8'in içinde bitirme planımız var. Negatif pozisyonda bekleyen birçok insan var. Maalesef futbolda bunlar da her camiada var. Ama biz Kocaelispor'u güçlendirmek ve şehri, taraftarımızı mutlu etmek için buradayız. Algı yapan insanları mutlu etmek için değil. Bundan sonraki süreci hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Futbolda gücümüzü ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"SIKINTILARIMIZ VAR ANCAK KOCAELİSPOR'UN İTİBARINI YİTİRMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Ulusal lisans süreciyle alakalı gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Ulusal Lisans her sene alınması gereken bir şey. Ulusal lisansı almadan tescil olunmuyor. Ama günün koşullarına göre takvim değişebiliyor. Ayın 28'ine kadar lisansı vermemiz gerekiyor. Bizimle birlikte başka kulüpler de var. Şu andaki ekonomik koşullar nedeniyle tüm kulüplerde zorluklar var. Şirketler de zorlanıyor. Şirketlerin zorlanması da kulüplere yansıyor. Sonuç olarak hepimiz aynı iklimdeyiz. Kocaelispor olarak gerekli tüm aksiyonlarımızı aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Bugün sorumluluklarımız, ödemelerimiz, sıkıntılarımız var. Ama her şeye rağmen Kocaelispor'un itibarını, saygınlığını yitirecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Bunun öncelikle Kocaelispor camiası ve futbol camiasının bilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"FELAKET ALGISINA GEREK YOK"

Kocaelispor'un kasıtlı şekilde olumsuz bir tabloyla gündeme getirildiğini söyleyen Durul, "Geçmişte çok büyük acılar, acı tecrübeler yaşadık. Tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyiz. Biz kutsal emaneti temsil ediyoruz. Sıkıntılar olabilir. Sıkıntı var diye de felaket algısı oluşturmaya gerek yok. Futbol camiasında Kocaelispor'un gerçekten itibarını zedeleyici algılar oluşturuyorlar. Yönetime, belediye başkanımıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza bir ayrıştırma, bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ama bunları yapanların hiçbir tanesinin Kocaelispor'a katkısı yok. Seviyoruz söylemleriyle farklı algılar oluşturuluyor. Eğer Kocaelispor'umuzu seviyorsak hep birlikte destek olalım. İyi niyetimizi gösterelim. Mücadelemizi ortaya koyalım. Geçen yıl bu takım şampiyon oldu. Bu yıl da Süper Lig'de iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burada kötü giden bir şey var mı? Sportif başarıda iyi yoldayız. Daha iyi olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir sıkıntı var diye de bu kadar büyük bir algı oluşturmanın hiçbir anlamı yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"LİSANSLA İLGİLİ EN UFAK BİR RİSK YOK"

Ulusal lisans süreciyle ilgili en ufak risk olmadığının altını çizen Recep Durul, "Ödemeleri yapmak ve ulusal lisansı almak için birçok fırsat ve yol var. Birincisi; taksitlendirme ve yapılandırma yapılabiliyor. Yapılandırma için çalışmalarımızı yaptık. Şu an istesek bugün yapılandırma için imzamızı atarız. Ancak hükümet tarafından vergi ve SGK borçlarında düşük faizli yapılandırma yapılacağı söylendi. Biz de şimdi bununla alakalı yeni bir aksiyon aldık. Çünkü önceki dönemde yapılandırma yapsaydık daha fazla para ödeyecektik. Bugün 25-30 milyon lira avantajımız oldu. 1-2 gün içinde bunlar sonuçlanacak. Bunun yanında federasyondan takvimin lisans tarihinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebinde bulunduk. Başka kulüpler de bulunmuş. Talebimiz değerlendirildi. Olumlu gelişmeler var. Bugün herhangi bir risk yok. Bunun bilinmesini istiyoruz. Kocaelispor'un borcu vardır ama borcun ödenmesiyle alakalı gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır ve lisansla ilgili en ufak bir risk yok, risk söz konusu değil. Gerekli tüm çalışmalar hem kaynak konusunda hem de yapılandırma konusunda bitmek üzere" dedi.

"TAHİR BAŞKANIMIZIN ÇABALARIYLA KAYBETTİĞİMİZ VARLIKLARI ELDE ETMEYE BAŞLADIK"

Kocaelispor ailesinin tüm paydaşları ve sponsorlarıyla da görüşmeler yaptığını aktaran Durul, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bizim için, kulübümüz için, şehrimiz için büyük bir şans. Kocaelispor'u her zaman ön planda tutan, büyük bir hassasiyet gösteren yapısı var. Dolayısıyla bu da diğer takımlara göre bizim şanslı olduğumuzu gösteriyor. Tahir Başkanımızın Kocaelispor'a yaklaşımı, özverili çalışması, desteklerinden dolayı da camiamız adına teşekkür ediyorum. Gerçekten o dışarıdan bir destek veren birisi değil. Kocaelispor'un içinde olan birisi. Kocaelispor'un evladı olarak da bize gerekli tüm destekleri, sponsorlukları, kaynakları oluşturuyor ve birçok imkan sağlıyor. Bundan dolayı da tesislerimize aynı zamanda başladık. Tahir Büyükakın Başkanımızın çabalarıyla bu kaybettiğimiz varlıklarımızı tekrar elde etmeye başladık" sözlerini kullandı.

"PETKOVİC KONUSU KAPANDI, ŞU ANDA ALACAĞI YOK"

Futbolcu ödemeleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Recep Durul önce golcü oyuncu Bruno Petkovic konusuna açıklık getirdi. Durul, "Petkovic'ten başlayalım. Petkovic'in 200 bin imza parası, 300 bin de maaşından alacağı vardı. Geçen hafta imza parası, dün de maaşı ödendi. Petkovic'in şu anda alacağı yok. Sakatlığı da geçti, antrenmanlara devam ediyor. Bununla alakalı bir yaptırım yok. Sadece bir ihtar çekildi. Futbolcularda, özellikle yabancılarda ve Avrupalı futbolcularda bunlar olabiliyor. Bütün kulüplerde var. Petkovic konusu halloldu, kapandı" dedi.

"VUKOVİC, FİFA'YA ŞİKAYET ETTİ. TRANSFER DÖNEMİNE KADAR SÜRESİ VAR"

Kulübü FİFA'ya şikayet eden Vukovic konusuyla ilgili ise Durul, "Vukovic, FIFA'ya müracaat etti. Biz önce uzlaşma için kendisini çağırdık ve gelmedi. Sonra FIFA'ya şikayet etti. FIFA da öncelikle şunu yapar; Bize bir öneri gönderir. 'Şu futbolcunun şu kadar alacağı var. Doğru mu, teyit ediyor musunuz?' der. Biz de doğru ya da değil deriz. 15 gün içinde yanıtımızı veririz. Daha sonra da '45 gün içerisinde ödemesini yapın' der. Devreye arabuluculuk giriyor. Arabulucu kanalıyla futbolcuyla uzlaşma sağlıyoruz. Bu arada da FIFA tedbir koyuyor. 'Futbolcunun parasını ödeyin, tedbiri kaldırayım' diyor. Bu transfer yasağı değildir. 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl gibi bir şey söz konusu değil. Çıkan bazı haberler doğru değil. Sadece geçici olarak bir tedbir konmuş. 250 bin euro ödememiz var. Bunu yaptığımızda tedbir kalkıyor ve normal transfer devam ediyor. Bunun için de süremiz var. Şu an transfer dönemi değil. Yani daha transferin başlamasına neredeyse 2 ay var. Dolayısıyla hemen bugün ödememizin de bir anlamı yok. Dolayısıyla onda da bir risk yok. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"CUMA GÜNÜNE KADAR YÜZDE 90 ORANINDA FUTBOLCULARA, ALACAKLARI ÖDENECEK"

Cuma gününe kadar tüm oyuncuların yüzde 90 oranındaki alacaklarının ödeneceğini paylaşan Başkan Recep Durul, "Bu hafta mevcut futbolcuların tüm ödemeleri yüzde 90'ı yapılacak. Dün bir ödeme yaptık. Cuma gününe kadar yüzde 90'ını bitirmiş olacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Kaynaklarımız peyderpey geliyor. Artık sahaya odaklanacağız. Bazı futbolcularımızda ödeme konusundan dolayı idmana çıkmayız ya da oynamayız diye de bir şey hiç olmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Oturup konuşuyoruz. Koşulları anlatıyoruz. Sabır istiyoruz. Ödememezlik değil, takvim birazcık geriliyor. Piyasanın koşulları belli. Burada bir sıkıntı yok" dedi.

"KOMBİNE DEVRİ ÇALIŞMASI YAPILIYOR. İNŞALLAH YÜZDE 90 ORANINDA YAPARIZ"

Galatasaray maçında birçok bloğun ceza almasının ardından, Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünlerin dolması için planlanan 'kombine devri' çalışmaları hakkında bilgi veren Durul, "Cezalı olmayan taraftarımız zaten maça gelebiliyor. Cezalı taraftarımızın kombine devri için de çalışmalarımız var. Fedakar taraftarlarımız bunu da yapıyorlar ve yapacaklar. Ne kadarını yapabileceğimize bakacağız. İnşallah yüzde 90'ını, yüzde 100'ünü yaparız. İyi bir taraftar bütünlüğüyle birlikte, inşallah Gençlerbirliği maçına hazır olacağız" sözlerini kaydetti.

Ayrıca Durul, ligin ilk yarısının bitimine kalan 4 maçtan 10 puan alarak devre arasına 25 puanla girmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.