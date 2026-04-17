17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Spor

Recep Durul'un cezası belli oldu

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik tezahürata eşlik etmişti. Bu olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Durul'a hak mahrumiyeti cezası verdi.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 15:36
Recep Durul'un cezası belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Spor Suçları Bürosu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında yürütülen incelemeyi tamamladı.

Soruşturma kapsamında, maç öncesinde medyaya yansıyan küfür içerikli ifadeler detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğu kanaatine varıldı.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Bu doğrultuda Recep Durul'a hak mahrumiyeti cezası verildi. Karar gereği Durul, belirlenen süre boyunca stadyumlara giriş yapamayacak ve karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip edemeyecek.

Yetkililer, alınan kararın spor ortamında fair-play anlayışının korunması ve benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kocaelispor, 29 haftası geride kalan ligde topladığı 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

