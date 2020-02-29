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Spor

Recep Karatepe: ''Ayarlar bozuldu mu ,toparlamak zor oluyor''

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine takımın başında görev alan Recep Karatepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Şubat 2020 Cumartesi23:01 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 23:01

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle takımın başında olan Recep Karatepe, ligin 24. haftasında Antalyaspor'la berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İstedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Karatepe, "Bu maçı kazanmayı öngörmüştük, malum bazı sakatlıklarımız var. Maç içerisinde de sakatlıklar oldu ve zorunlu değişiklikler yaptık. Hasan Ali'nin ve Dirar'ın ağrıları oldu. Son 3-4 haftadır yenilgiler oldu. Bunların nedenleri herkes tarafından iyi biliniyor, saymakla bitiremeyiz. Bunlarla ilgili çok konuşuldu. O ayarlar bozuldu mu ,toparlamak zor oluyor. Bu takım mücadeleye devam edecek. Fenerbahçe 1 puana sevinmez." dedi.

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