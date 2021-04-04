Recep Niyaz için top Hakan Kutlu'da! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

DHA 04 Nisan 2021 Pazar 14:39 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 14:39

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, yarın Fenerbahçe deplasmanına galibiyet hedefiyle çıkacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın düdük çalacak.

Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak yükselişe geçmek isteyen yeşil-siyahlı ekipte karşılaşma öncesinde 3 eksik bulunuyor. Son olarak takımdan ayrılan kaleci Pantilimon'un yanı sıra sakatlıkları süren Ayman Mohamed ve Özgür Çek, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Sakatlığından dolayı Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Recep Niyaz ise iyileşti. Recep'in görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacağı bildirildi. Teknik direktör Hakan Kutlu, Fenerbahçe karşılaşması öncesi tüm takımın kenetlendiğini söyledi. Son sırayı hak etmediklerini ifade eden Kutlu, "Fenerbahçe karşısında elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Puan ya da puanlarla döneceğimize inancım tam" dedi.