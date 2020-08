Recep Niyaz'ın gözü Avrupa'da

DHA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:59

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz gelecek planlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlılarla 2023 yılına kadar sözleşme uzatan 25 yaşındaki oyuncu, en büyük hedefinin milli formayı giymek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 26 resmi maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan Recep Niyaz, yeni teknik patronları Robert Prosinecki yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Recep, takıma yeni oyuncuların katıldığını, adaptasyon sürecini hızlı atlatıp lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

'SÜPER LİG ÇOK ZORLU OLACAK'

Geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini hatırlatan Recep Niyaz, "Süper Lig'e çıkan takımların ilk senesinde ligde kalması başarıdır. Çünkü lige çıktıktan sonra takımlar büyük bir heyecanla transferler yapıp, ligden düştükten sonra da borç batağına girip tekrar toparlanamama gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Biz inişli çıkışlı performanslara rağmen ligde kalmayı başardık. Bu sezon hepimiz için yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir teknik direktörümüz ve yeni takım arkadaşlarımız var. Bu sezon 21 takımla oynanacak lig çok zorlu olacak. Sezon başı kampını iyi geçiriyoruz. Adaptasyon sürecini çabuk atlatıp, lige iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM'

Bu sezon düzenli olarak forma giyip iyi bir performans sergilemek istediğini kaydeden deneyimli oyuncu, "Ben her zaman oynadığım kulüplerde takıma katkı vermek isteyen oyunculardan oldum. Sahaya çıktığımda kötü oynadığım bir sürü maç var ancak hiç kötü mücadele etmedim. Bu sene takımımız için yeni bir sayfa açılacak. Aynı durum benim için de geçerli. Önceliğim takımıma ligin ilk maçından son maçına dek elimden geldiğince katkı vermek. Her sporcunun hedeflediği nokta olan milli takım hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Yeni jenerasyon içinde kendime yer bulup ay-yıldızlı formaya katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HAYALİMDE AVRUPA VAR'

Yurt dışında bir kulüpte forma giyme hayalinin de devam ettiğini vurgulayan Recep, "Avrupa'daki futbol ülkemizdekine göre her konuda daha ileride. Avrupa'da oynamak her oyuncunun hayalidir. Benim küçüklükten beri böyle bir hayalim var. Bu gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Bu saatten sonra bu konu nasip işi. Şu an kendi camiamda, kendi memleketimde mutluyum. Önceliğim buraya en iyi şekilde hizmet etmek. Benim ve kulübüm için çıkarlar doğrultusunda nasip olursa böyle bir adımı atarız" dedi.

'PROSINECKI ÇOK DENEYİMLİ'

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin çalışma sistemini de değerlendiren Recep Niyaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Prosinecki her konuşmasında, çok daha fazla topla oynayacağımızı, topu daha fazla ayağımızda tutacağımızı söylüyor ve futbol oynamamızı istiyor. Bu benim tarzımdaki oyuncular için velinimet gibi bir şey. Benim gibi oyuncular topa sahip olduğu sürece takıma daha fazla katkı veriyor. Şu an için bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette top ne kadar önemliyse, koşmak da bir o kadar önemli. Her ikisini de en iyi şekilde yapıp tüm takım olarak lige iyi başlayıp sezonu iyi bitirmek istiyoruz. Hocamız kariyerinde çok iyi kulüplerde oynamış birisi ve çok tecrübeli bir insan. Bu tecrübeden her şekilde faydalanmamız gerektiğine inanıyorum."