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Spor

Recep Uçar: 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz

Süper Lig ekibi Kayserispor'un deneyimli teknik direktörü Recep Uçar kulübün sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları cevapladı. Transfer hakkında gelen soruya başarılı çalıştırıcı 'Ofans hattına belki 1-2 noktada transfer yapmayı düşünüyoruz' dedi.

IHA24 Kasım 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Recep Uçar: 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sarı kırmızılı takıma devre arasında transfer yapmayı istediklerini bunu da ofans bölgesine yapmayı planladıklarını söyledi.

Kayserispor Kulübü'nün sosyal paylaşım sitesindeki hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan teknik direktör Recep Uçar, devre arası transfer döneminde takviye yapmayı düşündüklerini söyleyerek, "Eğer bu şekilde devam edecek olursak, devre arası transfer döneminde çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Ümit ederim, Ocak ayı transfer tahtamız açılır. Ofans hattına belki 1-2 noktada transfer yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kayserispor'un genel durumundan memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Recep Uçar, zaman zaman rakiplere çok fazla geçiş pozisyonu vermekten de rahatsız olduğunu dile getirdi. Recep Uçar, "Takım oyunundan memnunum. Memnun olmadığım bölümler de var. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında skor 4-1 iken bu kadar verdiğimiz geçiş pozisyonlar beni memnuniyetsiz hissettirdi. Bilal ligin en çok top kurtaran ismi. Bu Bilal ve bizi sevindiriyor. Ama bir yandan da bu bizim için iyi bir istatistik değil. Verdiğimiz pozisyon sayısını azaltmamız lazım" açıklamasında bulundu.

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