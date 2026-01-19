İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2715
  • EURO
    50,4371
  • ALTIN
    6497.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: Basit hata yaptık, savunamadık
Spor

Recep Uçar: Basit hata yaptık, savunamadık

Göztepe deplasmanında 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, rakiplerinin hata affetmeyen bir takım olduğunu söyledi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
Recep Uçar: Basit hata yaptık, savunamadık
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, hata yaptığınızda size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi." dedi.

Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe deplasmanının ligin en sert ve zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi.

Maçın, birçok parametresinde üstün geldiklerini belirten Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, siz hata yaptığınızda, size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi. Bugün de böyle bir oyun oldu. Oyunla ilgili kısa konuşursam, Göztepe'nin baskısına rağmen 38. dakikaya kadar oyunu kontrol eden, pozisyonlar bulan, organizasyonlar yapan takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. En etkili oldukları konulardan birisi duran toplar. Duran topun ikincisinde maalesef basit hata yaptık, savunamadık. Ağır cezalandırıldık." diye konuştu.

Uçar, karşılaşmanın ikinci yarısındaki basit top kaybı sonrasında Arda Okan Kurtulan'ın golünü kalelerinde gördüklerini ifade ederek, "Tebrik etmek lazım. İnanılmaz güzel koşuda bizi ağır cezalandırıyor. 2-1'den sonra gerek Mihaila'nın direkten gelen topu gerek Olawoyin ile kaçırdığımız pozisyondan rakip kaleye gidebileceğimiz kadar gittiğimiz bir oyun. İyi oynadık mı? Bence iyi oynadık. Kazanmak için yetti mi? Yetmedi. Demek ki kazanmak için daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu zor deplasmanda daha az hata yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Recep Uçar, genel olarak oynadıkları oyunun umut verdiğini belirterek, "Oynadığımız oyun, pozitif futbol, ürettiğimiz pozisyonlar gelecek açısından ümit verdi ama baktığımda da bugün itibariyle buradan puan alamadan ayrılıyoruz. Kazanmak istiyorsak, dediğim gibi iyi oynamak da yetmiyor. Az hata yapmamız lazım." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.