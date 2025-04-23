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Spor

Recep Uçar: Bir hayal kurmuştuk

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Uçar, 'Planladığımız şeyleri bugün sahaya yansıtamadık. Bir hayal kurmuştuk, gerçekten çok istiyorduk. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu.' dedi.

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Recep Uçar: Bir hayal kurmuştuk
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Recep Uçar, "Hem sonuç hem oyun istediğimiz gibi olmadı. Kupada bu yolculuğu buraya getirene kadar çok efor sarf ettik. Belki bu ana kadar 1 gol yedik. Bugünkü yarı final... Rakibimiz güçlüydü, biliyorduk. Planladığımız şeyleri bugün sahaya yansıtamadık. Bir hayal kurmuştuk, gerçekten çok istiyorduk. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu." dedi.

Uçar, ayrıca, "Kendi sahamızda baskılı bir oyun istiyorduk. Devre arasında bazı riskler aldık, tam oyuna dokunurken talihsiz bir şekilde üçüncü golü yedik. Tekrar dengelemeye çalıştık, 3-1'i bulduk, taç pozisyonunda doğru pozisyon alamadık. Bugün kaybettik. Böyle bir skoru hiç hayal etmiyorduk. Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız 2 maçta 1 gol yemiştik. Hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Ben buraya kadar bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yapmıştık ama sonunu istediğimiz gibi getiremedik. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, bugün kaybettik ama oyuncularımın mücadelesini görmemezlikten gelemeyeceğim. Ben bugüne kadar yaptıklarından dolayı, ligde son maçlarda aldığı sonuçlardan dolayı, kupada buraya gelmelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Pazar günü Adana Demirspor maçına iyi şekilde hazırlanıp ligin sonunu en iyi şekilde getirmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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