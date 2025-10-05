Recep Uçar: Bize yakışmayan bir gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "1-0 öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdiğimiz için mutlu değiliz." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Son haftalarda formda olan bir Kasımpaşa takımına karşı deplasmanda alınan 1 puan var. Dışarıdan bakıldığında kötü gözükmüyor ama sevinsek mi üzülsek mi farklı duygular yaşıyoruz. 1-0 öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdiğimiz için mutlu değiliz. Zor bir takımdan alınan puan açısından değerli görüyorum. Kasımpaşa, kendi oyununun dışında bir oyunla başladı. 5-3-2 formatıyla başladılar. İlk yarı net pozisyon vermedik. İkinci golü bulsak erken koparabilirdik." diye konuştu.

Kasımpaşa'nın ikinci yarıda risk aldığını kaydeden Uçar, "Kalemize daha etkili gelmeye başladılar. Topa biraz daha sahip olabilsek maçı lehimize götürebileceğimiz bir oyundu. Bize yakışmayan bir gol yedik. Son bölümlerde Kasımpaşa üstün gözüktü. İki takım da yüzde 100 üretmedi. Kasımpaşa'nın daha net pozisyonları olabilir. Deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Bundan sonraki maçlarda da kendi oyunumuzu devam ettireceğiz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi yoldayız. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Kötü bir gol yedik. Bizim takımın böyle bir gol yememesi lazımdı." değerlendirmesinde bulundu.