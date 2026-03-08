Recep Uçar: Bugün taraftarlarımızı mutlu ettik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, iyi mücadele ettiklerini, güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.



Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya son iki müsabakayı kazanmanın verdiği moralle çıktıklarını belirtti.

Kendi sahalarında kazanıp ilk defa üçte üç yapmak istediklerini ifade eden Uçar, "Şükürler olsun başardık." dedi.

Uçar, maça çok iyi başlayamadıklarını belirterek, "10. dakikada penaltı pozisyonuyla Laçi ile öne geçtik. Son 15 dakikalık bölümü daha sabırlı, kontrollü oynamak istiyorduk ama çok fazla bireysel hata yaptık. Basit pas hataları yapmamız olgun atakları sonlandırmamızı engelledi. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuç aldık. Gerçekçi konuşmak gerekirse kazanmamıza rağmen belki de son iki maçın futbol kalitesi olarak altında kaldık." diye konuştu.



İkinci yarı oyuna iyi başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:



"Daha kontrollüydük, daha net kenarlara indik. Maçın genelinde 5-6 pozisyon ürettiğimiz ve ilk yarıda direkten dönen top dışında rakibe de çok pozisyon vermediğimiz bir karşılaşma oynadık. Ama neticesinde de belki bugün her şeyden de önemli olan, ilk defa üst üste galip gelerek gol yemeden kazanarak bugün taraftarlarımızı mutlu ettik. Ben bundan dolayı bu sonucun ana aktörleri olan bütün oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Sonradan oyuna giren oyuncular da inanılmaz bir direnç gösterdi. Maçın son 15 dakikasında özellikle rakip çok fazla risk aldı. Çift santrfora döndüler, arkada üçlüye döndüler. O bölümde dahi inanılmaz geçişler yakaladık. İstediğimiz gibi sonlandıramadık ama kalemizi gole kapatmak için gerçek manada çok ciddi efor ortaya koyduk. Neticesinde de şükürler olsun bugün buradan mutlu ayrılıyoruz. Taraftarımızı mutlu ettik. Günün sonunda 30 puanla bir iki basamak daha yukarıya çıktık. Ligin alt tarafından biraz daha uzaklaşarak rahat nefes aldığımızı söyleyebilirim."



Ali Sowe'un çok değerli bir oyuncu olduğunu dile getiren Uçar, "Bir golcü için belirli bir süre gol atamamak kolay değil. Takım ve kulüp olarak bizler onun yanındayız, arkasındayız. Sowe, daha önce 15 golün üzerine çıkmış bir isim. Bugün iyi niyetle zaman zaman iyi şeyler de yaptı. İyi niyetinden asla bir şey götürmez. Kalan 9 maçta diğer oyuncularımız gibi Ali Sowe da katkı vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Uçar, her maç iyi oyun oynamak istediklerini belirterek, "Biz aslında çok gol yiyen bir takımdık. Baktığımızda üç maçtır kazanıyoruz, gol yemeden kazanıyoruz. Üç maçta verdiğimiz toplam pozisyon sayısı bayağı azaldı. Bunlar güzel şeyler takım adına. Bir gelişimin olduğunun göstergesi. Sadece sonuç odaklı konuşan biri değilim. Bu maçtan da alacağımız çok ders var. Oyun kalitesi olarak bundan önceki Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarının altında kaldık. Direnç ve mücadele anlamında ise o müsabakaların altında kalmadık." ifadelerini kullandı.

