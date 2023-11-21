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Spor

Recep Uçar: Daha iyisini yapmak için çabalayacağız

Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın ardından göreve gelen ve takımı ligde 6. sıraya kadar çıkaran Recep Uçar, değerlendirmede bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

IHA21 Kasım 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
Recep Uçar: Daha iyisini yapmak için çabalayacağız
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, başarı çıtasını yükseltmek adına çaba sarf ettiklerini söyleyerek; "Henüz gidecek yolumuz var" dedi.

Süper Lig'in ilk 12 haftalık bölümünü 22 puanla geride tamamlayan Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor. Sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takımda Teknik Direktör Recep Uçar, futbolcularının performansını üst seviyede tutmanın gayreti içerisinde. Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Kayserispor'un elde ettiği başarının önemli olduğunu ve bunu da sürdürmek istediklerini söyleyen Recep Uçar; "22 puan çok önemli ve çok değerli. Ancak bunu artırmalıyız. Bunun için ayaklarımız yere sağlam basacak ve sahada en iyisini yapmak için çabalayacağız. Lig, uzun maraton. Daha 12 hafta geride kaldı ve kritik haftalar başlıyor. Peşpeşe zorlu derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Gidecek daha çok yolumuz var. Dikkatli olacağız ve başarılı olmak için çabalayacağız" dedi.

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