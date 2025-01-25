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Spor

Recep Uçar: Hakem, Ahmed Kutucu'yu atmamak için uğraştı

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Recep Uçar: Hakem, Ahmed Kutucu'yu atmamak için uğraştı
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç değerlendirmesini yapan Uçar, "Galatasaray çok güçlü takım, burada namağlup takım. Amacımız onların oynatacağı oyunu değil kendi oyunumuzu oynamak, kazanmak için geldik demiştim. İlk dakikadan bunu hissettirdik. Ön alan baskılarıyla... Galatasaray üçüncü bölgede kaliteli. Mertens, Barış, Osimhen, Yunus... Hepsi birbirinden değerli, kaliteli ve çok kolay final yapacak oyuncular. Onları kendi kalemize en az seviyede getirmekti. Galatasaray'a burada bu kadar ön alan baskısı yapan olmamıştır. Ben geldikten sonra ne hikmetse 5. penaltı, benim şanssızlığım... Bugün en kötü yaptığımız şey final pasları, doğru yapamadık. İkinci yarıda mentalitemizi değiştirmedik. Baskılı oyundu. 1-2 pozisyon verdik. Geçişte finalleri yapsak, son vuruşları yapsak... Bunları yapmadık. Çataçat oyunda, sonda 3 forvete döndük. Tüm riskleri aldık. Nihayetinde bulamadık. Genel anlamda bunu söyleyebilirim. Oyuncularımı mücadele, özveri, plana sadakat anlamında teşekkür ediyorum. İyi oynadılar. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Maçla alakalı söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

"HAKEM AHMED KUTUCU'YU ATMAMAK İÇİN UĞRAŞTI, BECERDİ"

Hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Uçar, "Başka şeylerle alakalı görüşümü söylersem, maç dışında... Ben geldiğimden beri, renk forma ayrımı yapmadan söylüyorum. Griler hiç lehime çalınmıyor. Hep aynı fikirdeyim. Siz de şahitsiniz. Ahmed Kutucu hayırlı uğurlu olsun, hakem sahada kalması için mücadele etti, becerdi. Bazı pozisyonlar var. Değerlendirilmesi lazım. Oyunun konuşulması gereken bir maç, farkındayım. 2 hafta önce yaptığım tespitin arkasındayım. Başka bir detay daha vereyim, eğer biz bugün maçı 1-1 yapsak 6 dakika uzatma verilen maçta, sakatlık oldu 1-1,5 dakika. top toplayıcıdan dolayı kriz yaşadık 1-1,5 dakika. Oynanan süre 51 saniye. Baskı altında kaldıkları için o da maçı bir an önce bitirmek istedi Halil Hoca." sözlerini sarf etti.

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