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Spor

Recep Uçar, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

Mondihome Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.

11 Eylül 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Recep Uçar, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı
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Kayserispor'a imza atan Recep Uçar, Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ayrıca teknik direktör Uçar için yarın RHG Enerji Stadı'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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