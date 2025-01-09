Recep Uçar: Kupada hedefimiz arzuladığımız finale ulaşmak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Ahlatcı Çorum FK'yı deplasmanda 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Kupada dördüncü maçımız, gol yemeden devam ediyoruz." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kupada hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda hazırlıklarını yaptıklarına işaret eden Uçar, "Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda geçmişte bu kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene bir final görmek, kupayı kaldırmak en büyük hedefimiz. Çorum da biz de pozitif futbol oynamayı şiar edinmiş takımlarız. Bugün de sahada bence iki takım da pozitif futbol oynayarak güzel işler yapmaya çalıştı. Aslında genel olarak oyunun kontrolü bizdeydi. Oyunu kontrol ettiğimiz anlarda, pozisyon ürettiğimiz özellikle ilk 20. dakikaya kadar ciddi pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Genel anlamda ikinci yarıda da oyunu kontrol ettik. Ama bizim en büyük sıkıntımız ligde de kupada da maalesef atakları etkili şekilde sonlandıramıyoruz. Bugün de bunun sıkıntısını zaman zaman yaşadık." ifadesini kullandı.

Uçar, maçın 85. dakikasında Kramer ile buldukları golle karşılaşmayı kazandıklarını hatırlatarak "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın gerek ortaya koydukları mücadele gerekse bugün sahadaki taktiksel disipline riayetlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Kupada dördüncü maçımız, gol yemeden devam ediyoruz. İki tane daha maçımız var grupta. Umarım bu maçlardan da iyi sonuçlar alarak gruptan çıkıp arzuladığımız o finale ulaşmak camiamızın, bizlerin, oyuncularımızın en büyük hedefi."