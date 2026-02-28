Recep Uçar: Ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kasımpaşa devre arası transfer döneminde birçok milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Oyunları da güçleniyor. Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiler. Zor bir maç bekliyordu bizi. Biz de bu sene üst üste 2 maç kazanamamıştık. Amacımız üst üste kazanarak alt gruptan uzaklaşmaktı. Kasımpaşa kompakt bir takım. Bunu Fenerbahçe maçında net olarak gösterdi. Maça iyi başladık. 25. dakikada öne geçtik. Sonraki bölümde oyunu kontrol eden bizdik. Pozisyon da yakaladık. Onları değerlendirebilirsek daha farklı girebilirdik" değerlendirmesinde bulundu.

"AMACIMIZ YAKALADIĞIMIZ İVMEYİ DEVAM ETTİRİP LİGİ EN İYİ NOKTADA BİTİRMEK OLACAK"

Müsabakayı gol yemeden tamamlamanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Uçar, "55. dakikaya kadar zorlandık. İkinci golden sonra biraz daha rahatladık. Sonrasında onlar risk aldı. Daha hücuma yönelik değişiklikler yaptılar. 70'lerde bulduğumuz golle maç koptu. Gol yemeden maçı bitirdiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Burada 3. ayımızı tamamladık. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk. Son iki haftada karşılığını aldığımız için mutluyuz. Aşağı taraftan sadece bir tık uzaklaştık. Ligde 10 maçımız var. Kupada 3-4 maçımız var. Amacımız yakaladığımız ivmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip, ligi en iyi noktada bitirmek olacak. Emre hoca ve Kasımpaşa'ya da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.