Recep Uçar: Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar da Kayserispor'un telafisi olmayan bir durumun içinde bulunması ve stattaki taraftar ambiyansının maçın zorluk derecesini arttırdığını ifade etti.

Müsabakada kendileri açısından 2 kırılma anının olduğuna değinen Uçar, bunların deplasmandan puan almadan dönmelerine sebep olduğunu dile getirdi.

Ligde geride kalan 3 maça odaklandıklarını belirten Uçar, şunları aktardı:

"Çaykur Rizespor olarak artık 3 maçımız var. Soyunma odasında da oyuncularıma söyledim, aynı kararlılıkla devam ederek önümüzdeki 3 maçtan maksimum puanı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Genel olarak özellikle final noktasında kendi standartlarımızın altında kaldık. Kayserispor'un da bundan önceki birçok maçını analiz ettim. Kayserispor birçok dış faktörün de etkisiyle hem mücadele hem de oyun anlamında son maçlardaki standartlarının çok üstüne çıktı. Oyuncu değişikliklerinden maksimum verim aldılar. Maçtan puan alamadan dönmemizin bence ana sebepleri bunlardı. Alacağımız dersleri alacağız. Dediğimiz gibi hedefimizde bir değişiklik yok. İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ligi arzuladığımız yerde, ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Kayserispor tarafından bugün güzel karşılandığını ifade eden Uçar, hem oyuncularına hem de sarı-kırmızılı ekibe başarı temennisinde bulundu.