İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz
Recep Uçar: Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar da Kayserispor'un telafisi olmayan bir durumun içinde bulunması ve stattaki taraftar ambiyansının maçın zorluk derecesini arttırdığını ifade etti.

Müsabakada kendileri açısından 2 kırılma anının olduğuna değinen Uçar, bunların deplasmandan puan almadan dönmelerine sebep olduğunu dile getirdi.

Ligde geride kalan 3 maça odaklandıklarını belirten Uçar, şunları aktardı:

"Çaykur Rizespor olarak artık 3 maçımız var. Soyunma odasında da oyuncularıma söyledim, aynı kararlılıkla devam ederek önümüzdeki 3 maçtan maksimum puanı alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Genel olarak özellikle final noktasında kendi standartlarımızın altında kaldık. Kayserispor'un da bundan önceki birçok maçını analiz ettim. Kayserispor birçok dış faktörün de etkisiyle hem mücadele hem de oyun anlamında son maçlardaki standartlarının çok üstüne çıktı. Oyuncu değişikliklerinden maksimum verim aldılar. Maçtan puan alamadan dönmemizin bence ana sebepleri bunlardı. Alacağımız dersleri alacağız. Dediğimiz gibi hedefimizde bir değişiklik yok. İnşallah kalan maçlarda en çok puanı alıp ligi arzuladığımız yerde, ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Kayserispor tarafından bugün güzel karşılandığını ifade eden Uçar, hem oyuncularına hem de sarı-kırmızılı ekibe başarı temennisinde bulundu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.