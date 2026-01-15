Recep Uçar: Önemli bir avantajı kaybettik

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Direktörü Recep Uçar, "Kupada ilk maçımızda Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle buraya geldik. Açıkçası bu maçtan alacağımız iyi bir sonuç, grupta bize inanılmaz bir avantaj sağlayacaktı. Özellikle bir sonraki İnegölspor maçı öncesinde bu karşılaşma çok önemliydi. Maçtan önce yaklaşık 12 günlük bir Antalya kampı sürecimiz oldu ve kamp bizim açımızdan verimli geçti. Ancak buraya gelirken iklim koşullarının zor olduğunu biliyorduk. Rakım, hava şartları ve oynanacak ortam bizim için kolay değildi. Erzurum bu şartlara alışkın bir takım, bunu da göz önünde bulundurarak buraya geldik. Maçın ilk bölümünde oynadığımız oyundan memnunduk. Savunma anlamında çok büyük hatalar yapmadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince, uzaktan yediğimiz golle ağır şekilde cezalandırıldık. İkinci yarının başında oyunu çevirmek adına daha fazla yüklendik, gerekli riskleri de aldık. Bu bölümde bireysel hatalar yaptık ve dengemizi kaybettik. Aslında çevirebilecek pozisyonlara girdik. Rakipten daha fazla pozisyona girdiğimiz bir maç oynadık. Ancak ne kadar üretirseniz üretin, sonuçlandıramadığınız zaman kaybediyorsunuz. Bu yüzden üzgünüz. Bu maçla birlikte önemli bir avantajı kaybettik ama gruptan çıkma şansımızı son maça kadar kovalamak istiyoruz. Kupadaki hedefimiz net. Öncelikle evimizde İnegölspor'u yenmek istiyoruz. Ardından Beşiktaş deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Bu dosyayı bugün itibarıyla kapatıyoruz. Önümüzde dört gün sonra İzmir'de Göztepe deplasmanında oynayacağımız önemli bir lig maçı var. Bu mağlubiyetin üzüntüsünü bir an önce üzerimizden atıp, yarından itibaren tamamen Göztepe maçına odaklanacağız. Son olarak Erzurumspor'u aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Serkan hocayı, ekibini ve oyuncularını kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.