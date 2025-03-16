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Spor

Recep Uçar: Santranç gibi oldu

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 00:19 - Güncelleme:
Recep Uçar: Santranç gibi oldu
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Recep Uçar "Oyuncularımız insan üstü mücadele ettiler. 10 kişi kalana planladığımız gibi oynadık. Kolay değil, Beşiktaş'a karşı eksik kalıyorsunuz. İkinci yarı kapanacaktık ama pozisyon da arayacaktık. 9 kişi kalınca, oyun farklı yere döndü. Santranç gibi oldu. Sonuna kadar çocuklar inanılmaz direnç gösterdi, Deniz harikaydı. taraftar da kalemizi savundu. Sonuna kadar hak ettik. Bizim için değerli bir galibiyet ancak hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Maçtan önce 'İstediğimiz noktada değiliz, gelin isyan edelim' dedim. Yanlış anlaşılmasın çocuklar oyuna ve kartlara isyan etti." dedi.

"SOLSKJAER'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e teşekkür eden Recep Uçar "Ole Gunnar Solskjaer hocaya teşekkürler. Kazanırken her şey mübah değil. Fair-Play'i elden bırakmamalıyız. Bir pozisyonda topun tekrar bize atılması konusunda ısrarla takımına seslendi. Teşekkür ederim ve kalan maçlarda onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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