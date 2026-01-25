İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Recep Uçar: Skor bizi mutlu etmedi

Çaykur Rizespor Teknik Direktör Recep Uçar, Alanyaspor maçının ardından, 'Skor bizi mutlu etmedi, ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11'e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum' dedi.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 21:16 - Güncelleme:
Recep Uçar: Skor bizi mutlu etmedi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra evlerinde maça çıktıklarını belirten Recep Uçar, skordan memnun olmasa da oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, "Özellikle değişikliğin de etkisiyle beraber Augusto sakatlanıp Valentin girdikten sonra oyunun genelinde ciddi geçişler yakaladık. Birinde Laci'yle golü bulduk ama şimdi tekrar Halil Hoca'yla da konuştuğumda oradaki pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi. Ben artık oyunun ruhunun daralmaya başladığını düşünüyorum. Pozisyonun bir metre falan olduğunu söylüyor, itirazım yok; acaba orada olmasa savunma oyuncusu o topa dokunur mu dokunmaz mı, genel yorumu insanlara bırakıyorum. 1-1 bizi mutlu etmedi, ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11'e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum; ama devam edeceğiz. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte, ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem de kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Rizespor izletmek en büyük arzumuz. Alanyaspor'u da bu puanlarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.