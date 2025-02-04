İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,939
  • EURO
    37,3623
  • ALTIN
    3284.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: TFF organizasyonu çuvalladı
Spor

Recep Uçar: TFF organizasyonu çuvalladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktör Recep Uçar maç sonunda açıklamalarda bulundu.

AA4 Şubat 2025 Salı 22:28 - Güncelleme:
Recep Uçar: TFF organizasyonu çuvalladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktör Recep Uçar, kupada karşılaşacakları Galatasaray maçıyla istediklerini alıp ilk 8'e kalmayı amaçladıklarını söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli bir kulvar olduğunu söyledi.

Hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğunu ifade eden Uçar, oyuncularını maçta gösterdiği özveri, kazanma hırsı ve taktiksel sadakatinden dolayı kutladı.

Uçar, ilk yarı isredikleri oyunu sahaya yansıtıklarını belirterek, "İkinci yarının başlangıcında belirli bir bölüme kadar da istediğimiz gibiydi. Son dakikalarda da geçiş golüyle 3-1 kazandık. Konyaspor ve oyuncularım için harika bir galibiyet. Bazı galibiyetler teknik adamlar için 3 puandan ötedir. Bugün birçok sebepten dolayı ilk defa oynayan Abdurrahman Üresin ve Utku Eriş için çok mutluyum." diye konuştu.

Oyuncularının ligin en iyi takımlarından birine karşı çok iyi sınav verdiğine dikkati çeken Uçar, şöyle konuştu:

"Kupada son maçımız Galatasaray ile inşallah oradan da arzu ettiğimiz sonucu alıp biz bir üst tura kalmak istiyoruz. Geçmişte bu kupayı kazanan bir kulüp olarak bu kupaya çok ciddi önem veriyoruz. Her şeyiyle asılıyoruz, kazanmak istiyoruz. Kupayı değerli hale getirmeye çalışıyoruz. Çorumspor, ilk maçta ideal kadroya yakın bir kadroyla çıktı. İlk maçı kaybedince, iddiası kalmayınca 19 yaş altı kadrosuyla çıkıyor. Grubumuzdaki dengeleri değiştiriyorlar. Bunu organize eden TFF yetkilerinin bunu daha iyi planlaması lazım. O anlamda iyi bir planlama olmadığı, sistemin yanlış olduğu çok net ortaya çıkıyor. Bugünkü takımların maçlarına baktığımız da şu anda TFF organizasyonu çuvalladı. Bunu net söyleyeyim ama her şeye rağmen son maçı şubat ayı sonunda Galatasaray'la oynayacağız. Belki bu galibiyetin matematiksel olarak yetme şansı var ama yetmeme olasılığı daha yüksek. Umarım o maçı da alıp biz ilk grupta ilk iki yapıp yolumuza devam etmek istiyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.