4 Mart 2026 Çarşamba
Spor

Recep Uçar: Turu burada kaybetmedik

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, kupada Beşiktaş'a mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2026 Çarşamba 23:14
Recep Uçar: Turu burada kaybetmedik
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, turu daha önce kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, şunları kaydetti:

"İlk 25 dakikaya kadar istediğimiz oyunu yansıttığımız, pozisyon vermediğimiz bir bölümdü. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Ceza sahası dışından cezalandırdılar. 3-0'dan sonra bizim için zor Beşiktaş için kolaydı. İkinci yarıya dirençli başladık. Sonra iki kalecinin hatasıyla 4-1 biten bir oyun oldu. Turu burada kaybetmedik. Gaziantep'e 5 attıktan sonra Erzurum ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında 45 şuta rağmen 1 gol atabilmemiz buraya dezavantajlı gelmemize sebep oldu. Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik ediyoruz. Pazar günü Antalya maçı var. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz."

