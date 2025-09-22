İSTANBUL °C / °C
Spor

Recep Uçar: Uğurcan, Galatasaray'ı ayakta tuttu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
Recep Uçar: Uğurcan, Galatasaray'ı ayakta tuttu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİREYSEL HATA YAPTIK"

Bireysel hata yaptıklarını ifade eden Uçar, "Buraya biz kazanmak ve kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Kendi planlarımızı sahaya yansıttık ama yine bireysel hataları yaptık. Maçın istatistiklerine bakarsanız, hemen hemen hepsi kafa kafaya! Nerede hata yaptık? Bireysel hatalar... 22'de Muleka ile %100 kaçırdık, sonra aut atışı sonrası gol yedik. Vazgeçmedik, sonra yine Muleka ile yine atabilirdik. Devreye 1-0 girsek başka olacak ama yine son dakika 2-0 oldu. Kolay değil... Yine de bırakmadık."

"UĞURCAN AYAKTA TUTTU"

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'ı ayakta tuttuğunu belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

