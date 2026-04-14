Recep Uçar'dan Burak Yılmaz sözleri: Onun adına üzgünüm

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Recep Uçar, 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Özellikle ikinci yarıdaki oyundan mutluyum, gururluyum. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir geri dönüşe imza attılar." dedi.

Gaziantep takımını değerlendiren Uçar, "Deplasman karnesi olarak baktığımızda topladığı 34 puanın 17'sini evinde, 17'sini deplasmanda toplayan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'dan deplasmanda puan almış bir takım. İyi savunma yapan, özellikle merkezi çok iyi kapatan, etkili geçiş hücumları deneyen, kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir teknik adam takımı. Dolayısıyla zor olacağını biliyorduk. Çok fazla hazırlanma vaktimiz de yoktu." ifadelerini kullandı.



"Son 7 maçın 5'ini kazanmış durumdayız. Bugün itibariyle 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Uçar, "Çocuklar çok büyük özveri gösteriyorlar. Özellikle evimizde ben geldikten sonraki süreçte coşkulu, iyi oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. İç saha karnemizin özellikle çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah da devam edeceğiz. Kalan maç sayısı 5 bugün itibariyle. Bu gece keyfini yaşayacağız. Yarın sabah antrenmanımız var." diye konuştu.



Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz'ın istifasına da değinen Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sevgili meslektaşım Burak Hoca sanırım istifa etmiş. Beşiktaş'ta onun oyuncu olduğu dönemde ben antrenör olarak çalışmıştım. Devamlı görüştüğüm, fikir alışverişinde bulunduğum ve bana göre kısa zamanda mesleki anlamda çok büyük yol alan bir isim. Onun adına üzgünüm. Bence Gaziantep'te çok iyi, derli toplu, ne yaptığını bilen ve çok iyi direnen bir takım oluşturmuştu. Aldığı puanlar da bunu net gösteriyor. Gaziantep takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Burak Hoca'ya da hayırlısı olsun diyorum, bundan sonraki kariyerinde ona canı gönülden başarılar diliyorum."