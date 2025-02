Recep Uçar'dan hakem isyanı: Operasyon çektiler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Bellona Kayserispor'a 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün operasyon çekerek golümüzü çok net iptal ettiler. Konya halkının, Konya taraftarının mutluluğunu elinden aldılar. Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor taraftarı, yönetimi ve oyuncularına gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür etti.

Tansiyonu yüksek bir maç oynadıklarını belirten Uçar, "Bizler kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kayserispor'un zaman zaman iyi oynadığı, zaman zaman bizim iyi oynadığımız bir oyun enteresan bir şekilde, son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü, statta herkesin, bizim taraftarımızın sevindiği, herkesin Kayserispor yedek kulübesi de dahil 'nasıl yedik diye üzüldüğü', bir kişinin itiraz etmediği bir golü ne yaptılar ne ettiler, 'VAR sistemi devre dışı kaldı' dediler. Sonrasında komik bir çizgi çektiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun bedeninin ne kadar arkada olduğu belli, parmak ucu, santim kıl, mikroskopla baksanız ayarlayamayacağız bir görüntü. 'Manuel bakılıyor' dendi. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu, açık ve net söyleyeyim, bugün operasyon çekerek golümüzü çok net iptal ettiler. Konya halkının, Konya taraftarının mutluluğunu elinden aldılar. Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORUZ"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya seslenen ve 6 maçta Konyaspor'un hakkının yendiğini savunan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz. Bizlerin emeklerine zulüm ediyorsunuz, 4 senedir ben bunu yaşıyorum. Böyle bir düzen olmaz. Güzellikleri konuşmamız lazım. Saçma sapan uydurmalar, operasyon çekmeler, bunlar olmuyor. Türk futbolunun marka değerini düşürüyoruz. Operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Kendime mi kızıyım, oyuncularıma mı kızayım, haftalardır bilmiyorum artık. Açık ve net söyleyeyim, ben kendi adıma 50 yaşında bir insan olarak, her maçı hak ederek kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istiyorum ama hak etmediğim hiçbir şeyi de kazanmak, hak etmediğim hiçbir şeyi de kaybetmek istemiyorum. Senelerdir yaşadığımız şey de bu. Üzgünüm, neden üzgünüm, sadece kaybettiğim için de değil artık kaybediyoruz, her şeyi kaybediyoruz, futbolun bütün paydaşları, güvenirlilik, insanlık, inanırlık, samimiyet, her şeyi ama her şeyi kaybediyoruz."

Konyaspor camiasına da seslenen Uçar, taraftarlarının desteğine rağmen bugünkü maçı kazanamadıklarını söyledi.

Arka arkaya ikinci maçı kazanmak istediklerini ancak başaramadıkları için üzgün olduklarını aktaran Uçar, "Konya taraftarları müsterih olsun. Biz ne yapacağız ne edeceğiz birincil hedefimiz olan altlardan uzaklaşmak adına haftaya Samsunspor maçı ile başlayıp maçları kazanacağız. Onun için varımızı yokumuzu hep beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.