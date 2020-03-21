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Spor

''Futbol bizi birbirimize bağlıyor'' Red Bull Leipzig antrenmanlara başladı

İdmanlarını sürdüren Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig, koronavirüs salgını sebebiyle virüsten idmanda nasıl korunduklarını anlattı.

21 Mart 2020 Cumartesi 00:13 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 00:13
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Bundesliga'da şampiyonluk adaylarından Red Bull Leipzig kulübü, koronavirüs sebebiyle 1 haftalık aranın ardından idmanlara başladı.

Kulübün Sportif Direktör Markus Krösche Sky'a yaptığı açıklamada "Çok büyük bir dayanışmayla günlerimizi geçiriyoruz. Sezonu seyircilerle bitirmeyi umuyoruz. Bu zor dönemde bizi birbirimize bağlayan futbol" sözlerini kullandı. Krösche idmanların futbolcular için oldukça yararlı olduğunu ve morallerinin yerine geldiğini söyleyerek idmanların hafta sonu da süreceğini söyledi.

TEMASTAN KAÇINILDI

Teknik direktör Julian Nagelsmann ise kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan açıklamasında, "Virüsle savaşmak için dayanışma göstermemiz ve hayatlarımızı buna göre ayarlamalıyız." sözlerini sarf etti.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında futbolcuların temastan kaçınarak çalıştıkları belirtilirken tesislerdeki odalarının ayrıldığı, yemeklerini tek yediklerini ve idman sahasına tek başına yürüyerek gittikleri kaydedildi.

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