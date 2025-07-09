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Spor

Red Bull'da bir dönem sona erdi! Christian Horner ile yollar ayrıldı

Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing, takım patronu ve CEO'su Christian Horner ile yollarını ayırdı.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Red Bull'da bir dönem sona erdi! Christian Horner ile yollar ayrıldı
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Formula 1 takımlarından Red Bull'da takım patronu ve CEO olan Christian Horner'ın dönemi sona erdi. Red Bull'dan yapılan açıklamada, 20 yıldır takımı yöneten Horner ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu. Christian Horner'e emekleri için teşekkür edilirken, sonsuza kadar takımın tarihinde önemli bir yeri olacağı ifade edildi. Horner'ın yerine Laurent Mekies'in geldiği belirtildi.

Christian Horner yönetimindeki Red Bull, çıktığı 405 yarışın 124'ünde zafere ulaşırken, bu süreçte 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 ve 2023 yıllarında da takımlar şampiyonu oldu. Pilotlarda da 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Sebastian Vettel, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da Max Verstappen şampiyonluk yaşadı.

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