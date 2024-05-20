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Spor

Redick, Lakers'ın koç adayları arasında ilk sırada

Los Angeles Lakers ekibinin, eski NBA oyuncusu JJ Redick'i başantrenörlük görevi için en iyi aday olarak gördüğü iddia edildi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Redick, Lakers'ın koç adayları arasında ilk sırada
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Lakers Daily'den Anthony Irwin, Lakers'ın bir sonraki başantrenör olarak Redick'e odaklandığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Lakers'ın bazı adaylarla görüşmeye başlayacağı ve birkaç yardımcı antrenörle görüşme yapmak için gerekli izinleri aldığı bildirilmişti.

Kaynaklar, Lakers'ın Redick'le buluşmasından etkilenme umuduyla yaklaştığını belirtti. Redick'in bir podcast yayıncısı ve televizyon analisti olarak kazandığı başarısıyla bu beklentileri karşılaması bekleniyor.

Her ne kadar Redick bir haftadan fazla bir süredir en iyi aday konumunda olsa da, Lakers'ın James Borrego, Kenny Atkinson, David Adelman, Micah Nori ve Chris Quinn'in de aday olduğu kapsamlı görüşme sürecini yürütmeye devam edeceği açıklandı.

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