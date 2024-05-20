Redick, Lakers'ın koç adayları arasında ilk sırada

Lakers Daily'den Anthony Irwin, Lakers'ın bir sonraki başantrenör olarak Redick'e odaklandığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Lakers'ın bazı adaylarla görüşmeye başlayacağı ve birkaç yardımcı antrenörle görüşme yapmak için gerekli izinleri aldığı bildirilmişti.

Kaynaklar, Lakers'ın Redick'le buluşmasından etkilenme umuduyla yaklaştığını belirtti. Redick'in bir podcast yayıncısı ve televizyon analisti olarak kazandığı başarısıyla bu beklentileri karşılaması bekleniyor.

Her ne kadar Redick bir haftadan fazla bir süredir en iyi aday konumunda olsa da, Lakers'ın James Borrego, Kenny Atkinson, David Adelman, Micah Nori ve Chris Quinn'in de aday olduğu kapsamlı görüşme sürecini yürütmeye devam edeceği açıklandı.