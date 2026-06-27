Reece James'ten İngiltere'ye kötü haber!

İngiltere Milli Takımı, yıldız sağ bek Reece James'in sakatlığı nedeniyle önemli bir kayıp yaşadı.

Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, arka adalesindeki (hamstring) sakatlık nedeniyle en az iki Dünya Kupası maçını kaçıracak.

James, İngiltere'nin salı günü Boston'da Gana ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından arka adalesinde gerginlik hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Tecrübeli oyuncu, cuma günü Kansas City'de gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı ve takımın New York'a yaptığı yolculuğa da tedavi süreciyle hazırlandı.

İngiliz yıldız, cumartesi günü Panama ile oynanacak grup aşamasındaki son karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca İngiltere'nin gruptan çıkması halinde oynayacağı son 32 turu mücadelesinde de görev yapamayacak.