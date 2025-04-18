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Spor

Samsunspor'da Alanyaspor maçı öncesi çalışmalar devam ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA18 Nisan 2025 Cuma 17:22 - Güncelleme:
Samsunspor'da Alanyaspor maçı öncesi çalışmalar devam ediyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Parkurlu ısınma, pas, dar alanda yönsüz oyun yapan futbolcular, günü taktik idmanla tamamladı.

Samsun ekibinde sakatlığı nedeniyle 2 haftadır sahalardan uzak kalan Marc Bola, takımla çalışmalara katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Youssef Ait Bennasser, takımdan ayrı koşu yaparken Celil Yüksel ise idmanda yer almadı.

Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • Reeder Samsunspor
  • Süper Lig maçı
  • Corendon Alanyaspor

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