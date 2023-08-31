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Spor

Regulion ManU yolunda

Manchester United, sol bek oyuncuları Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nn uzun süreli sakatlıklarının ardından sol bek arayışlarına devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar gözünü Tottenham Hotspur'un İspanyol sol beki Regulion'a dikti.

31 Ağustos 2023 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
Regulion ManU yolunda
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İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Tottenham'dan Sergio Reguilon'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

İngiliz devinin öncelikle Chelsea'de forma giyen Marc Cucurella ile temaslara başladığı ancak transferin olumsuz sonuçlanmasıyla beraber rotayı Tottenham'dan Sergio Reguilon'a çevirdiği belirtildi.

REGUILON YOLCU

Tottenham Hotspur'un bu sezon süre alamayan Reguilonun'a da kulüp aradığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı. Manchester'ın Reguilon'u kısa süre içerisinde kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

SEZON İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Reguilon 12 karşılaşmada süre aldı ve gol katkısı veremedi.

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