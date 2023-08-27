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Spor

Reims, rakibini deplasmanda mağlup etti!

Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Reims, deplasmanda Montpellier takımını 3-1'lik skorla mağlup etti.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Reims, rakibini deplasmanda mağlup etti!
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Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Reims, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Reims 3-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 8'de Yunis Abdelhamid, 41'de ve 56'da Teddy Teuma kaydetti.

Montpellier'nin tek golü ise 45+4'de Mousa Tamari'den geldi.

64.dakikada Oumar Diakité Reims adına penaltı kaçırdı.

Reims puanını 6'ya çıkararak 3.sıraya yerleşirken, Montpellier 4 puanla 9.sırada kaldı.

LIGUE 1'de 16.00'DA Kİ DİĞER SONUÇLAR

Clermont 0 - 1 Metz

Strasbourg 2 - 0 Toulouse

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