Reinildo Mandava, Atletico Madrid'e veda etti

Atlético Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Mozambikli savunma oyuncusu Reinildo Mandava'nın kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Sözleşmesi sona eren Mandava, "Bu kulübün her zaman yanında olacağım." dedi. Özellikle kaptan Koke'ye ve taraftarlara duyduğu minnettarlığı vurgulayan tecrübeli futbolcu, kulüpte geçirdiği sürenin kendisi için bir rüya gibi olduğunu ifade etti.

2022 yılında Lille'den 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Mandava, üç buçuk sezonda 103 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.